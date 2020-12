Nytt samarbeid for Everfuel

Everfuel har inngått en avtale med Green Hydrogen Hub Denmark (GHH), opplyses det i en børsmelding.

Partene skal utforske et langsiktig samarbeid som fører til at GHH potensielt kan bli en strategisk leverandør av hydrogen og lagringskapasitet for hydrogen for Everfuel.

GHH ser på muligheten for å utvikle et elektrolyseanlegg på 350 MW, 200.000 MWh hydrogenlagring, samt en 320 MW Compressed Air Energy Storage-fasilitet lokalisert mellom byene Viborg og Hobro i Danmark.

GHH er et samarbeid mellom Eurowind Energy, Corre Energy og Gas Storage Denmark.

– Balansen mellom fornybar energi og lagring av store mengder hydrogen vil være nødvendig for å fullt ut implementere grøn hydrogen som drivstoff. GHH vil kunne gjøre dette mulig med sitt planlagte anlegg, som inkluderer 4.000 tonn underjordisk lagring av hydrogen, sier Everfuel-sjef Jacob Krogsgaard i en kommentar.