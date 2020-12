Quantafuel har gjort betydelige fremskritt ved Skive-anlegget

Quantafuel skal ha gjort betydelige fremskritt ved Skive-anlegget siden rapporten for 3. kvartal og har nådd 90 prosent kapasitet i testingen av første linje. Det har i tillegg åpnet linje nummer to for operasjonell testing og optimalisering, melder selskapet i en børsmelding fredag.

I rapporten for 3. kvartal meldte Quantafuel om problemer med å balansere massene i reaktoren, og prosessen produserte for mye gass og voks. Overskuddet av gass førte til automatisk nedstegning av reaktoren ved 25-35 prosent kapasitet, noe sikkerhetssystemet er designet for å gjøre.

Problemet er nå løst og de siste par ukene har produksjonen nådd full kapasitet og Quantafuel forventer å nå full kapasitet på linjen når produksjonen gjenopptas i 2021. Den andre produksjonslinjen har også vært i drift og linjene har i perioder operert samtidig.

Linjene har nå planlagt nedetid i julen og det skal gjennomføres modifikasjoner på anlegget og produksjonslinjene.

Quantafuel skriver i børsmeldingen at det er veldig fornøyd med fremgangen de 5-6 siste ukene og er sikker på positiv driftsutvikling på nyåret.