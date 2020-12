Fire meglerhus ser 130 prosents oppside i Quantafuel

Quantafuel skal ha gjort betydelige fremskritt ved Skive-anlegget siden rapporten for 3. kvartal og har nådd 90 prosent kapasitet i testingen av første linje.

Selskapet har i tillegg åpnet linje nummer to for operasjonell testing og optimalisering, melder selskapet i en børsmelding fredag.

Quantafuel forventer å nå full kapasitet på linjen når produksjonen gjenopptas i 2021.

Stort oppsidepotensial

«Vi er veldig fornøyde med å se at de fleste problemene har blitt løst», skriver SpareBank 1 Markets i en kommentar til nyheten.

Det var SpareBank 1 Markets som tilbake i februar virket som tilrettelegger for Quantafuels børsnotering på den gang Merkur Markets, nå Euronext Growth.

Meglerhuset gjentar sin kjøpsanbefaling og kursmålet på 200 kroner aksjen.

Fearnley Securities tror at erfaringene Quantafuel har fått av utfordringene på Skive-anlegget, vil være en stor fordel for selskapet når de senere skal bevege seg over til større prosessanlegg, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling og et kursmål satt til 95 kroner.

Pareto Securities skriver at dersom selskapet oppnår suksess med full kapasitet over tid vil det bevise teknologien fullt ut og utløse investeringsbeslutninger på andre flere store anlegg som også vil fremheve skalerbarheten til virksomheten.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling og kursmål 100 kroner aksjen.

Arctic Securities mener det er veldig positivt å se en høy utnyttelse på den første linjen og at testingen på andre linje har startet. Meglerhuset forventer at det vil ta mindre tid å oppnå full utnyttelse ved de tre neste linjene.

Arctic har et kursmål på 125 kroner og kjøpsanbefaling.

Gjennomsnittskursmålet blant meglerhusene ligger på 130 kroner, hvilket tilsvarer en 130 prosents økning fra dagens kurs på 56,50 kroner. I dag er aksjen opp 7 prosent på børs.