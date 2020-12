Det går frem av en børsmelding.

Aker Carbon Capture har signert en intensjonsavtale med Haldor Topsoe der de skal samarbeide om å lage en komplett løsning for produksjon av lavkarbonshydrogen.

Løsningen skal kombinere Haldor Topsoes hydrogenprosess og Aker Carbon Captures karbonfangstteknologi. Det vil resultere i kostnadseffektivt blått hydrogen som kan brukes i en rekke industrier og som drivstoff, sies det i børsmeldingen.

EU vil investere 11 milliarder euro, eller like over 115 milliarder kroner, for å erstatte hydrogenplantasjer rundt om i Europa innen 2030.

Haldor Topsie er en global leder i katalysatorer, teknologi og tjenester til kjemiske industrier. Topsoe sikter mot å bli verdensledende innen teknologi i forbindelse med reduksjon av karbonutslipp innen 2024. Selskapet omsatte for 8,5 milliarder i 2019 og har 2.500 ansatte.

Avtalen er ventet å ferdigstilles i første kvartal 2021.