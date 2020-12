Enorm vekst i markedet for solenergi

I tredje kvartal installerte amerikanske solenergi-selskaper 3,8 gigawatt (GW) ny kapasitet, en økning på ni prosent fra andre kvartal i år. Solenergi-selskapene har kommet seg etter fallet i starten av pandemien og fremtiden ser veldig lys ut fremgår det av en fersk rapport.

Ifølge U.S. Solar Market Insight-rapporten for fjerde kvartal, som ble publisert av Solar Energy Industries Association (SEIA) med analyseselskapet Wood Mackenzie i spissen på tirsdag, stod solenergi for 43 prosent av alle nye energikilder i tredje kvartal. Det var mer enn noen annen kilde til elektrisitet.

SEIA mener at installasjonene av ny solenergi vil tilsvare 19 GW i år, som er en år-til-år vekst fra 2019 på over 40 prosent.

«Logisk nok har stater med de største installasjonene, som led mest under fallet i andre kvartal, hatt det største oppsvinget i tredje kvartal. New York og New Jersey har blant annet hatt kraftig vekst», uttaler Michelle Davis, senioranalytiker i Wood Mackenzie, i et intervju med Renewable Energy World.

Oppgang også i privatmarkedet

Installasjoner for solenergi i privatmarkedet er blitt hardest rammet under pandemien, men tok seg godt opp igjen i tredje kvartal, med en oppgang på 14 prosent. Markedet har fortsatt en del å gå på ettersom de nye installasjonene fortsatt er på et lavere nivå enn i første kvartal.

Industrimarkedet er den store driveren og stod for 70 prosent av alle nye installasjoner i tredje kvartal, tilsvarende 2,7 GW.

Prosjektet Sun Belt, som inkluderer nye installasjoner i Texas og Florida, installerte mer enn 2 GW i tredje kvartal alene. For å sette det i perspektiv tilsvarer det nesten kapasiteten som ble installert i hver av de to statene i både 2018 og 2019 til sammen.

Flere av de amerikanske solselskapene nyter godt av oppgangen. Blant annet Sunrun, som installerer solpaneler på privatmarkedet, steget 355 prosent hittil i år, mens Enphase Energy, som leverer til industrimarkedet, har steget 528 prosent i år.