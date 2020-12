Cloudberry kjøper to vannkraftverk

Cloudberry Clean Energy har inngått en aksjekjøpsavtale (SPA) for å kjøpe de to norske vannkraftverkene, Selselva Kraft og Skåråna Kraft, med en årlig produksjon på rundt 34 GWh, fremgår det av en børsmelding.

Oppkjøpet er en del av vekststrategien til selskapet med å eie, utvikle og drifte vann- og vindkraft i Norge og Sverige.

Selselva Kraft er et vannkraftverk i Sunnfjord kommune med en årlig produksjon på 20 GWh, mens Skåråna Kraft utvikler to kraftanlegg i Lund kommune. De to vannkraftverkene skal bygges i 2021 og har planlagt oppstart i fjerde kvartal 2021 med en kapasitet på 14 GWh.

«Vi startet året med en nettoproduksjon på 11 GWh og med en aktiv oppkjøpsstrategi vil vi nå en produksjon på rundt 500 GWh innen utgangen av 2021», uttaler Ander Lenborg, adm. direktør i Cloudberry, i pressemeldingen.

Finansiering for kjøpet er lagt til januar 2021 for begge transaksjonene.