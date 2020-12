Analytiker: – Ny mutasjon bekymrer markedet

Brent-oljen er mandag morgen ned 3,50 prosent til 50,46 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,96 prosent til 47,58 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 52,08 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Flere analytikere peker ifølge TDN Direkt på en ny coronavirusmutasjon som har oppstått i Storbritannia som årsak til at oljeprisene faller tilbake..

– Den nye coronamutasjonen bekymrer markedet, siden det pekes på at den er mer smittsom og kan lede til nye reiserestriksjoner, som igjen senker oljeetterspørselen, sier analytiker Pan Jingyi i IG, ifølge nyhetsbyrået.

Flere europeiske land har annonsert innreiserestriksjoner mot Storbritannia, hvor blant annet Norge vil ta stilling til ytterligere restriksjoner i formiddag.

– Tøffere nedstengninger i Storbritannia for bekjempe en ny mutasjon samt reiserestriksjoner i andre europeiske land har ført til at investorer har løst opp deres long-posisjoner i markedet, sier sjefanalytiker Chiyoki Chen i Sunward Trading ifølge TDN Direkt, og legger til at bekymringer rundt brexit også tynger sentimentet.