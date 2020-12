Shell nedskriver verdier for mellom 30 til 40 milliarder kroner

Shell vil nedskrive verdien av olje- og gassaktiva for 2021 med mellom 3,5 til 4,5 milliarder dollar, tilsvarende 30-40 milliarder norske kroner, melder CNBC mandag.

Nedskrivningen er den siste i rekken av nedjusteringer for energigiganten i 2020, da det tilpasser seg svakere utsikter.

I en oppdatering før resultatene for fjerde kvartal skriver Shell at det forventer at olje- og gassproduksjonen i oppstrømsdivisjonen vil være på rundt 2.275 og 2.350 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag. Estimatene er påvirket av nedstegningen av plattformer i Mexicogulfen på grunn av orkaner og mildvær i Nord-Europa.

Utnyttelsen ved raffineriene ventes å ligge på mellom 72 og 76 prosent, som gjenspeiler den lave etterspørselen i oljemarkedet.