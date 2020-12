Får kjempekontrakt til sitt første nybygg

I forrige uke ble det kjent at Åge Remøys Rem Offshore overtar et halvferdig forsyningsskip ved Green Yard Kleven og bygger det om til et fartøy for havvindindustrien.

Nå lettes det på sløret om kontrakten skipet, som skal hete «Rem Energy», har sikret seg.

Kunden er Siemens Gamsea Renewable, og varigheten er på minimum fem år. Kontrakten innebærer arbeid på diverse tyske havvindparker.

Frem til «Rem Energy» er ferdigsstilt mot slutten av 2021 skal et annet Rem-skip, «Rem Inspector», fungere som «front runner» på oppdraget, som starter neste måned.

– Vi er offensive og ønsker å vokse i fornybarsegmentet, sa Rem Offshore-sjef Fredrik Remøy til Finansavisen forrige onsdag.