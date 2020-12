Strateg: – Marerittscenariet før jul har startet

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 2,26 prosent til 49,65 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,43 prosent til 46,68 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 48,38 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Nyheten om en ny variant av coronaviruset i Storbritannia tynger stemningen. Den har ført til strengere nedstengninger i landet, samt flere innreiserestriksjoner for reisende fra Storbritannia til europeiske land, deriblant Norge.

– Marerittscenariet før jul har startet, med en kombinasjon av «mutantviruset» og brexit-angst, sier sjefmarkedsstrateg Stephen Innes i Axi, ifølge TDN Direkt.

Han peker samtidig på at markedet har vært overkjøpt, og mener at en «sell-off» var uunngåelig. Innes legger også til at nedsiderisikoen nå er større i påvente av bedre kunnskap rundt hvordan myndighetene vil agere i 2021.

Markedsstrateg Pan Jingyi i IG sier ifølge TDN Direkt at utviklingen øker risikoen for at en vaksine ikke er like effektiv på den nye virusvarianten, men at det foreløpig ikke er noen rapporter om dette.