Oljeselskap sikrer 25-årig oljelisens

Zenith Energy har mottatt en bekreftelse fra Ministry of Hydrocarbons i Den demokratiske republikken Kongo om at Zenith Energy Congo er blitt tildelt en lisens-kontrakt på 25 år for å operere ved oljefeltet «Tilapia II», fremgår det av en børsmelding onsdag.

Selskapet sendte inn tilbudet 20. juli og tildelingen er nå underlagt fullføring av undersøkelser (IPU) som skal utføres i løpet av januar neste år.

Zenith Congo vil operere ved Tilapia II i partnerskap med det nasjonale oljeselskapet Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC).