Grønt lys for havvindprosjekt til en kvart milliard dollar

New Jersey Wind Port er et stort fornybart prosjekt på USAs østkyst og har som mål å bli et senter for den voksende havvind-industrien. Denne uken annonserte de ansvarlige for prosjektet at et saneringsanlegg i Sør-Jersey blir stedet for et topp moderne produksjonsanlegg for komponenter til havvind-industrien, ifølge The Maritime Executive.

Anlegget vil være den største industrielle havvind-investeringen i USA pr. dags dato, med det danske vindselskapet Ørsted og det tyske produksjonsselskapet EEW i spissen. De to selskapene skal til sammen investere 250 millioner dollar i prosjektet, tilsvarende 2.155 millioner norske kroner.

EEW har inngått en avtale om å bygge et nytt produksjonsanlegg ved Paulsboro Marine Terminal for stål-påler for fundamentering av havvind-turbiner. Oppstarten er satt til januar neste år, med produksjonsstart i 2023.

Ifølge EEW vil fabrikken kunne produsere verdens største fundamenter som kreves for å støtte den store størrelsen på vindturbinene.

Ørsted samarbeider med styret for New Jerseys kraftforsyning, PSEG, for å utvikle New Jerseys første havvind-felt, Ocean Wind. Prosjektet har planlagt oppstart i 2024.