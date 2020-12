Scatec har lagt inn tilbud i Sør-Afrika

Energiselskapet Scatec Solar har lagt inn tilbud i Sør-Afrikas program for å redusere kraftmangel med inntil 3.000 megawatt med produksjon av elektrisitet, melder Bloomberg News, ifølge TDN Direkt.

Programmet er utformet for å få flere prosjekter i gang på kort tid, og er et av myndighetenes tiltak for å styrke kraftnettet i Sør-Afrika.

Listen er datert til 22. desember, med 28 tilbydere, og de som foretrekkes ventes å bli annonsert innen februar 2021.