Nordiske bitcoin-utvinnere tjener på rekordlav strømpris

For å utvinne en bitcoin-«mynt» kreves det store mengder energi og datakraft, og det gjelder å balansere profitten fra utvinningen mot prisen på strømmen som brukes i prosessen.

Bitcoin er konstruert slik at jo flere av de begrensede bitcoinene som utvinnes, jo lengre tid og mer kraft kreves. Da er det nærliggende å tro at profitten gradvis uteblir.

Regn, snøsmelting og fulle vannmagasiner har imidlertid ført til den laveste strømprisen i Norge på over 20 år. Det betyr større marginer for krypto-utvinnerne, som også kan glede seg over den høyeste bitcoin-prisen noensinne.

Tredobbel lønnsomhet

– De som holdt seg gjennom den vanskelige perioden, som oss, er ganske fornøyde nå, sa operasjonssjef Philip Salter i Hong Kong-baserte Genesis Mining til Bloomberg.

Genesis Mining driver et datasenter i Sverige, som i likhet med Norge har sett svært lave strømpriser.

– Det var tider vi ikke tjente noe i det hele tatt, men i løpet av det siste året har lønnsomheten mer enn tredoblet seg, sier Salter til avisen.

Ifølge Salter skjer det et viktig strategisk skifte fra kryptoutvinning i Kina til utvinning i vestlige land som Sverige ettersom bitcoin-investorer blir mer offentlige og ønsker mer stabilitet og sikkerhet.

– Det er en av de viktigste utviklingene innen bitcoin-utvinning, sa han til Bloomberg.

Blant verdens laveste

Ifølge Bloomberg er det vanskelig å sammenligne strømpriser for forskjellige land på grunn av varierende skatter og utgifter. Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Wattsight påpeker at Norge og Sveriges priser er blant verdens laveste.

– Disse prisene er noen av de laveste du kan finne i verden hvis du ser bort fra avgifter og skatter, sa Lilleholt til Bloomberg.

Bitcoin og annen kryptoutvinning har fått mye kritikk for å være skadelig for miljøet på grunn av det enorme energibehovet som kreves. Nordisk strøm har fått ord på seg for å være mer miljøvennlig og klimanøytral, da mesteparten av strømmen kommer fra fornybare energikilder som vann eller vindkraft.

Bitcoin er en kryptovaluta basert på blockchain-teknologi. Valutaen har de siste månedene steget kraftig, og senest på søndag nådde prisen nok en «all-time high» på 28.400 dollar - en oppgang på over 150 prosent siden september.