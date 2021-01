Hydro og Lyse-fusjon i boks – aksjen har skutt opp 50 prosent

Hydro og Lyse børsmeldte i oktober 2020 at selskapene planla å slå sammen deler av vannkraftproduksjonen i Sør-Norge til et felles kraftselskap.

Transaksjonen ble sluttført i går 31. desember.

Som en del av transaksjonen har selskapene slått sammen kraftproduksjonsressurser i sørvest-Norge gjennom etableringen av et nytt selskap, Lyse Kraft, som inkluderer Hydros eiendeler i Røldal-Suldal Kraft (RSK) og mesteparten av Lyses kraftproduksjonsportefølje.

Avtalen sikrer Hydro langsiktig industriell tilgang på fornybar vannkraft.

Lyse Kraft har en normal årlig kraftproduksjonskapasitet på 9,5 TWh, hvorav Hydro eier 26 prosent og Lyse 74 prosent.

Som følge av avtalen er Hydro Norges tredje største operatør av fornybar kraftproduksjon, med en samlet produksjon på 13,6 TWh i et normalår. Justert for eierskap er Hydros årlige kraftproduksjon 9,4 TWh i et normalår.

Tilbake i oktober jekket Pareto Securites, Danske Bank og Deutsche Bank opp kursmålet i Hydro-aksjen etter nyheten. Den gang satte Pareto kursmålet på 30 kroner, Danske 31 kroner og Deutsche 35 kroner.

Siste handelsdag i 2020 endte selskapet til kurs 39,86 kroner, og har dermed knust samtlige kursmål. Da kursmålene ble satt ble aksjen handlet rundt 26 kroner.