Bygger fuglereder for 20 millioner dollar for å sikre utvidelsen av massivt havvind-prosjekt

Etter å ha lovet å bruke 20 millioner dollar, rundt 170 millioner kroner, på å bygge kunstige hekkeplasser for krykkjer har Ørsted vunnet britiske myndigheters tillatelse for å fortsette utviklingen av den gigantiske havvindparken Hornsea 3, melder The Maritime Executive.

Krykkjer er sjøfugler i underfamilien måker som tilbringer store deler av livet på åpent hav.

Tillatelsen gjelder den tredje fasen av Hornsea-prosjektet, som vil utvide kapasiteten med 2,4 gigawatt. Prosjektet er det største i Ørsteds portefølje og er et betydelig bidrag til Storbritannias plan om å øke havvindproduksjonen til 30 gigawatt innen 2030. For å nå målet må det installeres en turbin hver eneste ukedag i ti år.

Planen om Hornsea 3 møtte tidlig motstand fra Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), som hevder at prosjektet utgjør en trussel mot krykkjer. Bestanden av fuglen har falt med 70 prosent på tre tiår, godt hjulpet av menneskelig inngripen i naturen. Verdens naturvernunion (IUCN) klassifiserte arten som sårbar i 2017.