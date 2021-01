Blir ny sjef for Vår Energi

Torger Rød er utnevnt til ny administrerende direktør i lete- og produksjonsselskapet Vår Energi, ifølge en melding.

Rød tar over etter Kristin F. Kragseth, som har akseptert stillingen som administrerende direktør i Petoro.

– Jeg ser frem til å overta ledelsen i et av de mest spennende olje- og gasselskapene i Norge, med ambisiøse vekstplaner og operasjoner på alle deler av norsk sokkel, sier Rød i en kommentar.

Tidspunkt for Røds tiltredelse vil bli avklart i nær fremtid.

Fra Equinor

Rød har de siste 22 årene vært ansatt i Equinor, både i Norge og internasjonalt. Han kommer fra stillingen som SVP Safety and Security og har tidligere hatt stilling som SVP Project Development i samme selskap.

Philip Hemmens, styreleder i Vår Energi, er glad for at Rød har valgt å takke ja til å bli administrerende direktør i selskapet.

– Han har energien, lederevnene og erfaringen som skal til for at selskapet når sine mål i en utfordrende tid. Jeg vil også takke Kristin Kragseth for sin betydelige innsats i etableringen av Vår Energi og ønsker henne lykke til i Petoro, sier Hemmens.

Selskapet har 900 medarbeidere som jobber ved felt offshore og på kontorer i Norge. Hovedkontoret ligger på Forus, med avdelingskontor i Hammerfest og Oslo.