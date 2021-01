Cadeler-hopp etter DNB-analyse

DNB Markets har tatt opp dekning av Cadeler-aksjen med en kjøpsanbefaling.

Kursmålet er satt til 38 kroner, noe som tilsvarer en oppside på 50 prosent i forhold til det kursen lå på tirsdag ettermiddag.

Den positive analysen bidro sterkt til å sende Cadeler-aksjen over 29 kroner på Oslo Børs onsdag, noe som tilsvarer en oppgang på mer enn 20 prosent.

Det er de høyeste nivåene aksjen noensinne har vært handlet på siden børsnoteringen i slutten av november.

Før børsnoteringen hentet Cadeler rundt 900 millioner kroner i ny egenkapital. Emisjonen ble gjort til 23,50 kroner pr. aksje, noe som priset selskapet til rundt 2,7 milliarder kroner.

DNB Markets, som nå altså er ute med en positiv analyse av selskapet, var for øvrig en av rådgiverne i emisjonen.

Ser «super-fortjeneste»

Cadeler er et datterselskap av Swire Pacific Ocean og het tidligere Swire Blue Ocean.

Selskapet blir en viktig tilbyder av store installasjonsfartøyer som kan håndtere neste generasjons monsterturbiner i offshore vindmarkedet.

Pr. i dag er det kun et fåtall fartøyer som kan transportere og installere disse på en effektiv måte, noe som skaper muligheter for aktører med kompetanse og kapital.

DNB Markets tror fartøyene kan dra inn mye penger på den markedsveksten som kommer.

«Med ren eksponering for vindturbin-installasjonsmarkedet offshore, tror vi Cadeler ligger godt posisjonert til å dra nytte av vekst og teknologisk utvikling. Stadig større turbiner gjør at den nåværende installasjonsflåten blir utilstrekkelig, noe som betyr at større og mer avanserte fartøyer, som de Cadeler har, kan gi super-fortjeneste», skriver meglerhuset i analysen.