Scatec har gått 10-gangeren på børs de seneste fire årene. Aksjonærene er blitt søkkrike, men det har sannelig også Scatec-ledelsen blitt.

Scatec-toppene har incentiver til langt oppover ørene gjennom aksjer og opsjoner. Mest av alle har toppsjefen, Raymond Carlsen, med 3,1 millioner aksjer og 126.800 opsjoner.

Nå har Scatec-styret ment at det vil lønne seg for aksjonærene å gi Carlsen og de andre Scatec-toppene enda et nytt lass med opsjoner. Raymond Carlsen aksjer til en verdi av godt over 1,1 milliarder kroner, og etter den siste tildelingen opsjoner tilsvarende en aksjeverdi på 46 millioner, totalt nær 1,2 milliarder.

Scatec-ledelsens aksjer og opsjoner Navn Aksjer Opsjoner Aksjeverdi Raymond Carlsen 3.105.290 126.800 1.170.016.580 Mikkel Tørud 223.817 92.862 114.637.798 Terje Pilskog 510.877 82.744 214.890.802 Roar Haugland 186.639 72.201 93.700.080 Toril Haaland 3.577 52.660 20.357.794 Torstein Berntsen 696.381 76.660 279.840.842 Pål Helsing 4.877 62.006 24.211.646 Snorre Valdimarsson 12.000 74.802 31.422.324 Ingrid Aarsnes 1.331 14.482 5.724.306

4.744.789 655.217 1.954.802.172

Søkkrik ledergruppe

Men Raymond Carlsen er langt fra den eneste Scatec-toppen som har incentiver langt over ørene. EVP Power-direktør Torstein Berntsen har aksjer for 280 millioner kroner og prosjektdirektør Terje Pilskog har aksjer og opsjoner for 215 millioner.

I tillegg har finansdirektør Mikkel Tørud aksjer for 115 millioner kroner og EVP bærekraftsdirektør Roar Haugland for 94 millioner.

Vi har kompensasjonsmodell med grunnlønn bonus og opsjoner som sikrer at Scatec-ledelsen er incentivert mot å skape aksjonærverdier John Andersen jr, Scatec Solar

Tirsdag ble det tildelt 251.242 aksjeopsjoner i Scatec. Av dette gikk 60 prosent til ansatte utenfor ledelsen. Opsjonene ble tildelt med en innløsningskurs på 315 kroner, tilsvarende snittkursen de seneste ti dagene av fjoråret.

Toril Haaland, Pål Helsing og Snorre Valdimarsson har aksjer og opsjoner for 20–30 millioner.

Opsjonene kan løses inn i aksjer med en tredel hvert år de neste tre årene.

– Vi gjør en kalkyle

Styreleder John Andersen jr. forklarer at årets opsjonstildeling er andre transje i et program som løper over tre år fordelt på i fjor, i år og neste år.

– Vi har kompensasjonsmodell med grunnlønn bonus og opsjoner som sikrer at Scatec-ledelsen er incentivert mot å skape aksjonærverdier.

– I år er antallet opsjoner omtrent 95.000, som er betydelig ned fra i fjor da det var 260.000. Hvert år gjør vi en kalkyle av det vi mener verdien av opsjonene skal utgjøre i forhold til grunnlønnen.

Det er naturlig at Scatec som vekstselskap legger til rette for at ansatte tar del i verdiskapningen John Andersen jr, Scatec Solar

I og med at Scatec-aksjen har steget kraftig, behøvdes det færre opsjoner for at verdien skulle være rimelig i forhold til lønnen i år.

– Opsjonene tildeles til børskurs, hvilket betyr at de bare har en verdi for ledelsen når det skapes aksjonærverdier. Det er grunnprinsippet som ble etablert for 6–7 år siden. Vi registrerer at andre gjør det annerledes.

60 % til øvrige ansatte

– 60 prosent av opsjonene gis til ansatte utenfor ledergruppen. Det er uttrykk for at vi ønsker å tiltrekke oss flinke folk, og da er dette en del av vår kompensasjonsmodell. Sånn sett tenker vi det er bra for aksjonærene at det skapes verdier, og at det er rimelig at ansatte får en viss andel ut fra grunnlønn, sier Andersen.

– Vil dere fortsette med ytterligere incentiver?

– Det er naturlig at Scatec som vekstselskap legger til rette for at ansatte tar del i verdiskapningen, sier Andersen.

Aksjeopsjonene som Scatec-ledelsen er tildelt gjennom årene har ulike innløsningskurser. De billigste kan løses inn til aksjer til kurs 47,65 kroner, deretter 72,03 og videre 114,83 før årets tildeling skjedde til 314,91 kroner pr. aksje.