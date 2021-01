Hydrogenrakett inngår nytt samarbeid

Hydrogenselskapet HydrogenPro skal assistere den spanske energikjempen Repsol med å utvikle og akselerere fremdriften for at det skal bli et nullutslipps-selskap innen 2050, fremgår det av en børsmelding fredag.

HydrogenPro skal bidra med teknologi og hvordan selskapet kan bygge og levere effektive høytrykks alkaliske elektrolysatorer for å produsere grønt hydrogen. Det vil bidra til avkarbonisering av Repsol og bidra til at det kan nå deres nullutslippsmål.

Det norske hydrogenselskapet har allerede inngått en intensjonsavtale med et datterselskap av Repsol, Petroloes del Norte. Den første fasen innebærer et samarbeid for å utarbeide og presentere en søknad om europeisk Green Deal-finansiering senere denne måneden. De fremtidige prosjektene er avhengig av tildeling av Green Deal-finansieringen.

«Vi er godt fornøyd med å få muligheten til å samarbeide med Repsol, som er det første selskapet i deres sektor som setter et så ambisiøst mål», uttaler adm. direktør i HydrogenPro, Mårten Lunde, i børsmeldingen.

HydrogenPro-aksjen er opp 51,96 prosent den siste måneden, til 62,0 kroner.