Sammen med Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag (SKL) satser skipsreder Trygve Seglem i Haugesund på havvindprosjekter. Målet er i første omgang konsesjon for Utsira Nord.

Partnerne planlegger milliardinvesteringer gjennom det nye samarbeidsselskapet Deep Wind Offshore.

Tidligere Aker Solutions-topp Knut Vassbotn er hentet inn for å lede virksomheten, som vil konkurrere med store aktører som Equinor, Shell og Aker-systemet.

TAR OPP KAMPEN: Trygve Seglem skal konkurrere mot gigantene i Equinor, Shell og Aker. Foto: Andreas Klemsdal

– Norge skal satse på havvind og det er plass til flere aktører. Vi ønsker å ta del i denne utviklingen gjennom et utbyggingsselskap med en styrke som gjør oss istand til å realisere større prosjekter, sier Seglem til Finansavisen.

Fra lokalene ved Smedasundet styrer han rederigruppen Knutsen OAS Shipping med tunge engasjementer i tankfart og transport av flytende naturgass, LNG, og kontrollerer en av de største flåtene i Norge.

Rederen sier at joint venture-selskapet ønsker å sikre seg minst en tildeling i første omgang, men at ambisjonen er flere konsesjoner.

Vil konvertere tankskip

Seglem anslår at prosjektinvesteringene fort kan komme opp i mellom 15 og 30 milliarder kroner pr. lisens.

– Dette blir et interessant og nyskapende selskap med store nasjonale og internasjonale ambisjoner, sier han.

Seglems deltagelse i Deep Wind Offshore skjer gjennom datterselskapet Knutsen Subsea Solutions. Parallelt utreder Knutsen OAS Shipping prosjekter for å delta på transport- og installasjonssiden i havvindmarkedet.

– Vi ser flere muligheter der vi kan bruke vår maritime kompetanse, i tillegg til at vi er med på investeringene i utbygging av havvindparker, sier Seglem.

Han sier at gruppen er i dialog med noen verft om potensielle prosjekter for fartøyer beregnet på transport og installasjon av havvindparker.

Et av prosjektene man vurderer, er konvertering av dynamisk posisjonerte bøyelastere for å frakte blader, fundamenter og utstyr til vindmøllene offshore.

– For oss kan dette muligens utvikles til et nytt ben i tillegg til våre eksisterende forretningsområder på rederisiden, sier Seglem.

Aker-topp i styringen

Det nye selskapets leder, Knut Vassbotn, er også fra Haugesund og har lang erfaring fra «oljå». De siste fem av totalt 15 år i Aker Solutions fokuserte han på havvind hvor han ser uante muligheter.

– Allerede i 2022 kan investeringene i havvind i Europa bli større enn i olje og gass, så det kommer til å bli en enorm industri, sier Vassbotn.

Før han sluttet i Aker var han med på å bygge opp en av høstens store børsraketter.

– Det har vært en fantastisk reise for Aker Offshore Wind til der de er i dag. Selskapet er blitt godt mottatt i kapitalmarkedet etter en perfekt børsintroduksjon, sier han.

Emisjonen før børsnoteringen i august i fjor ble gjort til 1,47 kroner. Siden da er aksjen opp 750 prosent.

Interessen for fornybar-selskaper har eksplodert. En børsnotering står imidlertid ikke øverst på «to do»-listen til Deep Wind Offshore.

– Den endelige skjebnen til selskapet vil jeg ikke spekulere i, men vi vil nok ta med oss partnere på noen prosjekter, også for å tilknytte oss kapital, sier Vassbotn.

Om hvordan de forestående investeringene skal finansieres, sier han:

– Selskapet er kapitalisert opp til å levere på de behovene vi har de nærmeste årene. Så finnes det løfteevne hos våre eiere, kanskje sammen med partnere, for å ta prosjektene videre.

SER MULIGHETER I VIND: Knut Vassbotn er hentet inn som toppsjef i nyskapningen Deep Wind Offshore. Foto: Deep Wind Offshore

Nytt industrieventyr

1. januar åpnet Norge opp to områder for havvind; Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Utsira Nord, som ligger rett vest for Haugalandet, er godt egnet for flytende vindkraft og ideelt plassert for å tilføre fornybar elektrisitet til en region med et stort forventet kraftunderskudd.

Sørlige Nordsjø II, som grenser til dansk sektor sørøst i Nordsjøen og hovedsakelig er egnet for bunnfaste vindmøller, kan åpne for Norge som leverandør av fornybar energi til Europa.

– Vi står midt i startgropen for det som kan bli et nytt industrieventyr for Norge, sier Vassbotn.

– Med Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II kan Norge ta en posisjon som en ledende havvindnasjon bygget på vår kompetanse fra maritim sektor, olje- og gass og vannkraft, sier han.

– Utsira Nord, som ligger to mil fra Haugesund, passer perfekt for oss. Vi ser for oss å investere mellom 15-30 milliarder innfor dette de kommende fem årene, sier Seglem.

Planen er å sikre inntektsstrømmen ved inngåelse av langsiktige leveranseavtaler.

Det nye selskapet vil skape mange lokale arbeidsplasser. I første omgang vil det bli omkring 10 årsverk, men ved tildeling vil antallet fort vokse til 100 personer, anslår initiativtagerne.

– Havvindprosjekter vil være svært viktig for Haugalandet og Norge ved at underskudd på kraftbalansen kan bli dekket inn. Samtidig vil forutsetningen for en miljøvennlig og effektiv elektrifisering av norsk olje og gass gi en bedre grunnlag for å satse videre og å forbedre miljøregnskapet. I tillegg vil satsingen gi kraft til nye industriprosjekter. Her er det veldig mange gode grunner for å satse og derfor gjør vi dette, sier Seglem.

Globale ambisjoner

Deep Wind Offshore skal også satse utenfor Norge.

– Vi har internasjonale ambisjoner, noe jeg tror er et must hvis man skal bli en aktør av litt størrelse, sier Vassbotn.

– Den store styrken til et selskap som vårt er korte beslutningsveier og at vi er i stand til å bevege oss raskt. Potensialet globalt er betydelig og vi vil se på umodne markeder hvor vi forventer vekst.

Deep Wind Offshore-sjefen påpeker at det er avgjørende å samarbeide med en industriell aktør som Knutsen OAS. Like viktig er kraftselskapene som har en bred kompetanse fra produksjon og distribusjon av fornybar kraft, påpeker han.

– Vi ønsker å bidra til å utvikle den kompetansen som er i regionen, og forhåpentligvis ny fornybar kraftproduksjon utenfor Utsira, sier konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft.

– Kompetansen på infrastruktur og nettutbygging er også noe selskapet tar med seg inn i samarbeidet, sier han.

SKL-sjef John Martin Mjånes påpeker at behovet for fornybar energi i forbindelse med det grønne skiftet er enormt.

– Havvind kan sammen med vannkraften gi regionen vår store fortrinn i å bruke våre fornybare naturresurser for å skape fremtidsrettet grønn industriell vekst og utvikling, sier han.