Vellykket emisjon på andre forsøk

Etter å ha mislyktes med å hente inn kapital før børsnotering i høst, har nå MPC Energy Solutions endelig hatt suksess med å hente inn 100 millioner dollar før notering på Oslo Børs Euronext Growth (tidligere Merkur Market). Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag.

NOTERES: MPC Energy Solution og styreleder Ignace Van Meenen. Foto: MPC Energy Solution

MPC Energy Solutions ble etablert av MPC Capital, og opererer som utvikler, operatør og eier fornybarprosjekter over hele verden – hovedsakelig innen sol- og vindkraft. I dag har selskapet syv prosjekter i drift, hvor de fleste er i Latin-Amerika og Karibia.

Selskapet jobber også med prosjekter innen energilagring og lignende tiltak som reduserer forbruk og utslipp.

Børsnotering 18. januar

MPC Energy Solutions var i høst i avsluttende fase med å hente 100 millioner dollar før en eventuell børsnotering. Da var allerede to tredjedeler sikret. Likevel lyktes ikke Fearnley Securities å selge de resterende aksjene, til tross for et brennhet marked for grønne investeringer, og prosessen ble satt på vent.

Men i andre runde lykkes nederlenderne bedre. På tirsdag forrige uke gikk energiselskapet nok en gang ut i investormarkedet, denne gangen med både Fearnley Securities og SpareBank 1 Markets som våpendragere. Og på mandag kom altså meldingen om at de hadde klart å hente inn 100 millioner dollar før børsnoteringen som er satt til 18. januar.

Pengene fra emisjonen skal etter planen brukes til å fullføre kjøp og produksjon av 13 eksklusive prosjekter med 15 til 20 års kraftavtale (PPA) og utvikling av eksisterende prosjekter, i tillegg til generelle selskapsformål.

Ifølge en investorpresentasjon sikter MPC Energy Solutions inn mot investeringer som gir en internrente (IRR) på over 10 prosent. Solenergi skal stå for 56 prosent av driften, mens 22 prosent vil være investert i havvind. Resten av investeringene vil være i energilagring og hybridløsninger.