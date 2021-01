Cloudberry fullfører kjøp av vannkraftverk

21. desember meldte energiselskapet Cloudberry Clean Energy at det hadde inngått en aksjekjøpsavtale (SPA) for å kjøpe de to norske vannkraftverkene, Selselva Kraft og Skåråna Kraft.

Onsdag morgen har Cloudberry sendt ut en børsmelding som bekrefter kjøpet av 100 prosent av aksjene i Selselva Kraft.

Finansieringen av kjøpet er gjort gjennom en rettet emisjon datert 14. desember 2020. Selselva er et kraftverk som ligger i Sunnfjord kommune i Vestland fylke og har en årlig produksjon på 20 GWh.

Aksjen har fått en sterk start på året og er opp 20,23 prosent til 17,0 kroner.