To Siemens-selskaper skal utvikle vindturbiner som produserer grønt hydrogen

Siemens Gamesa og Siemens Energy utvikler en ny kommersiell vindturbin som produserer hydrogen via elektrolyse. Målet er et gjennombrudd innen masseproduksjon av fornybart hydrogen, fremgår det av en felles pressemelding fra de to selskapene onsdag.

Selskapene investerer 120 millioner euro i systemet og det skal være industriens mest konkrete plan for å kapitalisere den ventede boomen i etterspørsel etter hydrogen. Håpet er å komme foran rivalene Vestas og General Electric i utviklingen, og de to Siemens-selskapene har store målrettede industriselskaper i kundesiktet fra midten av 2020-tallet.

«Det handler om å utvikle et kommersielt produkt. Jeg vet ikke om noe annet selskapet som kombinerer vindenergi, elektrolyse og høyspennings-teknologi til havs i en og samme pakke», uttaler Christian Burch, adm. direktør i Siemens Energy, som eier 67 prosent av Siemens Gamesa.

«Vi fokuserer nå på turbinen som produserer 14 megawatt. Den vil være vårt viktigste produkt inn mot midten av 2020-tallet», uttaler Andreas Nauen, adm. direktør for Siemens Gamesa, verdens største produsent av vindturbiner som benyttes til havs.

Grønt hydrogen skapes ved å splitte vann inn i dets to komponenter ved å benytte elektrisitet fra fornybare energikilder som vind eller vann. Selv om prosjektet fortsatt er på pilotstadiet estimerer EU at investeringene i grønt hydrogen i Europa vil kunne nå 470 milliarder euro innen 2050 og skape inntil 1 million jobber.