Hydrogenkjempe skal bygge verdens største elektrolysør

Linde skal bygge, eie og drive verdens største PEM-elektrolysørfabrikk (Proton Exchange Membrane) ved Leuna Chemical-komplekset i Tyskland, skriver selskapet onsdag på sine hjemmesider.

Elektrolysøren på 24 MW vil produsere grønn hydrogen som skal leveres til Lindes industrielle kunder gjennom selskapets eksisterende rørledningsnettverk. I tillegg vil Linde levere flytende grønn hydrogen til fyllestasjoner og andre industrielle kunder i regionen.

– En hjørnestein

Total mengde grønn hydrogen som skal produseres kan årlig fylle rundt 600 brenselcellebusser som kjører 40 millioner kilometer, og dermed spare CO2-utslipp på opptil 40.000 tonn.

Elektrolysøren skal bygges av ITM Linde Electrolysis GmbH, et joint venture between Linde og ITM Power, og anlegget skal etter planen starte opp i andre halvår 2022.

– Rent hydrogen er en hjørnestein i både Tysklands og EUs strategi for å møte utfordringen klimaendringene utgjør. Det er en del av løsningen for å redusere CO2-utslipp i en rekke industrier, som kjemi og raffinering, sier Jens Waldeck, sjef for Lindes virksomhet i Vest-Europa.