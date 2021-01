Equinor tildelt tidenes største havvind-kontrakt

Equinor får en kontrakt som innebærer å levere 1.260 megawatt (MW) fornybar havvindkraft fra Empire Wind 2, og ytterligere 1.230 MW kraft fra Beacon Wind 1, kommer det frem av en pressemelding. Equinor skal levere sammen med innkommende strategiske partner BP.

For å iverksette innkjøpstildelingen, forutsettes det at Equinor og BP fullfører en vellykket forhandling av en kjøps- og salgsavtale med New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA).

Selskapene skal samarbeide med delstaten om å bygge om to havneanlegg til storskala industrianlegg for havvindleveranser for å utvikle New York til et knutepunkt for havvindindustri.

– Disse prosjektene skal levere fornybar kraft til New York, og vil spille en viktig rolle i delstatens arbeid for å bli et globalt knutepunkt for havvind. Østkysten av USA er et av verdens mest attraktive vekstmarkeder for havvind. Suksessen vi har hatt med budene på Empire Wind 2 og Beacon Wind 1 innebærer et gjennombrudd for vår havvindvirksomhet i USA, og bekrefter Equinors ambisjon om å være et ledende selskap i det grønne skiftet, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

