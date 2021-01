I går ble det kjent at Equinor er valgt til å forsyne delstaten New York med havvindkraft, i det som er en av de største tildelingene innen fornybar energi i USA noensinne.

Equinor skal sammen med BP levere 1.260 megawatt (MW) fornybar havvindkraft fra Empire Wind 2, og ytterligere 1.230 MW kraft fra Beacon Wind 1.

ABG Sundal Collier bemerker ifølge TDN Direkt i en oppdatering at detaljer rundt økonomi fortsatt er ukjent i prosjektene der meglerhuset anslår produksjonsstart i 2025 eller 2026. Oppfatningen er derfor at verdsettelsen er vanskelig. Ifølge oppdateringen kjøpte BP i fjor 50 prosent i de to prosjektene for 1,1 milliarder dollar, eller 3 kroner pr. Equinor-aksje.

– Forblir et klart kjøp

«Gårsdagens avtale gir mye lavere prosjektrisiko og muliggjør en økning i verdien med 20-50 prosent», heter det. Dette tilsvarer 0,50-1,30 kroner pr. aksje.

ABG Sundal Collier mener ifølge nyhetsbyrået at Equinor forblir et klart kjøp, og viser til 15 kroner i resultat pr. aksje (EPS) og nesten 10 i P/E på dagens priser i spotmarkedet for olje.

Fratrukket verdien på 25-50 kroner tilknyttet den fornybare virksomheten, ligger P/E ifølge meglerhuset på 7,0-8,5.

«Dette gjør at Equinor ser meget attraktivt ut etter vårt syn», heter det ifølge TDN Direkt i oppdateringen.

Selger seg ned i Argentina

Nyhetsstrømmen rundt Equinor fortsetter torsdag med at selskapet sammen med YPF har inngått en avtale med Shell om overføring av en 30 prosent andel i CAN 100-blokken, som med sine 15.000 kvadratkilometer er en av de største i havområdet utenfor Nord-Argentina.

Det var i oktober 2019 at Equinor inngikk en avtale med YPF og overtok operatørskapet for blokken. Equinor og YPF har nå begge 50 prosent hver av lisensen, og vil etter transaksjonen derfor ha 35 prosent hver, skriver Equinor på sine hjemmesider.

Gårsdagens vindkraftavtale i New York er i tråd med Equinors uttalte strategi om å øke sin fornybar-satsing, og samtidig reduserer altså selskapet sin fossile eksponering.