Blystad-selskap tar nytt steg i vindsatsingen

Arne Blystad-dominerte OHT OHT-ME har satt igang en kjempesatsing på offshore vind.

I oktober signerte selskapet en endelig kontrakt med China Merchants Heavy Industry i Kina for byggingen av det første av to nye oppjekkbare installasjonsfartøyer for vindturbiner.

OHT har også opsjoner for bygging av ytterligere to slike fartøyer.

Hovedkontoret er i Oslo, men nå har OHT etablert et kontor i Danmark som skal være base for de operasjonelle og kommersielle aktivitetene til de nye fartøyene.

Kontoret ligger i den danske huben for offshore vind i byen Vejle.

OHT Renewables DK vil ledes av Tony Millward, som startet i selskapet første januar. Han har mer enn 12 års erfaring fra A2Sea og DEME Offshore hvor han ledet avdelingen for vindturbin-installasjon.

Vil bli ledende

OHT har også hentet inn ytterligere fire personer med lang erfaring fra installasjon av vindturbiner og bakgrunn fra selskaper som Vattenfall, Ørsted og Maersk Supply Services.

– Danmark er en av hovedhubene for offshore vind og et logisk sted for oss å basere denne viktige forretningsenheten som en del av vår ekspansjon inn i vindturbininstallasjon.

Det sier konsernsjef Torgeir Ramstad i OHT.

– Vi har tiltrukket oss noen av de beste og mest erfarne folkene i sektoren. Jeg ser frem til å bygge turbininstallasjonsenheten sammen med dem for å etablere OHT som en leder innen transport og installasjon av både turbiner og fundamenter i offshore vind, sier han.

Fra før bygger selskapet verdens største spesialfartøy for frakt og installasjon av havvindfundamenter. «Alfa Lift» skal leveres fra Kina i år.