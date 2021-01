Rundt 40 kan miste jobben i Shell Norge

– Vi kan ikke si nøyaktig hvor mange ansatte som blir overtallige, men det er snakk om lag 40, sier pressekontakt i Shell, Jan Soppeland, til Stavanger Aftenblad.

Avisen skriver at nedbemanningene er et ledd i en omorganisering i selskapet, men at usikkerheten rundt oljeprisen fremover er ett forhold Shell peker på som bakgrunn.

Ifølge Aftenbladet er det avdelingen på Risavika i Sola kommune som i sterkest grad vil bli berørt. Det betyr at det er kontoransatte som i størst grad blir rammet av omorganiseringen – ikke de som jobber på verftene eller prosesseringsanleggene.

Ifølge Soppeland vil den nye organisasjonsstrukturen tre i kraft fra august.