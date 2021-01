Meglerhus høyner kursmålet i børslokomotiv

Equinor-aksjen har fått en pangstart på året og børslokomotivet er opp 15,21 prosent til 167,0 kroner siden kalenderen bikket over til 2021. Torsdag steg aksjen nye 2,74 prosent etter at det blant annet inngikk en avtale om å forsyne New York med havvindskraft.

Energiselskapet har også varslet at det skal teste flytende solenergi og det har solgt seg helt ned i fossil energi i Argentina. Strømmen av gode nyheter er musikk i ørene til det amerikanske meglerhuset JPMorgan som høyner kursmålet på aksjen til 190 kroner, fra tidligere 180 kroner, melder TDN Direkt.

ABG Sundal har også bitt seg merke i de positive nyhetene fra Equinor og rykket ut torsdag og mente at aksjen forblir et klart kjøp.

Meglerhuset viser til viser til 15 kroner i resultat pr. aksje (EPS) og nesten 10 i P/E på dagens priser i spotmarkedet for olje. «Dette gjør at Equinor ser meget attraktivt ut etter vårt syn», mener ABG Sundal.