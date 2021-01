Søppelavtale for Aker Carbon Capture

Aker Carbon Capture er blitt enige med Hitachi Zosen Inova om en avtale som har som mål å akselerere karbonfangstløsninger i avfall til energiindustrien i Europa.

Det kommer frem i en børsmelding mandag.

Avtalen går ut på å kombinere Aker Carbon Captures patenterte og HMS-vennlige CCS-teknologi med Hitachis egenskaper som totalleverandør av avfall til energianlegg.

– Unikt tilbud



– De seneste årene har etterspørselen etter karbonfangstløsninger økt kraftig på agendaen til mange anleggsoperatører og nøkkelaktører i avfall til energibransjen, sier Bruno-Frédéric Baudouin, adm. direktør i Hitachi Zosen Inova, som mener at selskapet sammen med Aker Carbon Capture kan utvikle et felles tilbud av integrerte løsninger for effektiv og bærekraftig avfallshåndtering.

Adm. direktør hos Aker Carbon Capture, Valborg Lundegaard, mener at samarbeidet mellom de to selskapene kan førte til millioner av mindre CO2 som blir sluppet ut i atmosfæren fra avfallsforbrenningsindustrien.

– Evnene til HZ Inova og Aker Carbon Capture er komplementære, og sammen vil vi skape et unikt tilbud for selskaper som gjøre søppel om til energi over hele Europa, sier Lundegaard.



Det er mer enn 400 anlegg i Europa som gjør avfall til energi, og gjennom den inngåtte avtalen har selskapene blitt enige om å utforske mulighetene for å utvikle et fellestilbud for Hitachis kunder i Europa. De to selskapene vil i fellesskap distribuere sin dype domenekompetanse for å optimalisere integreringen av karbonfangst i både nye og eksisterende avfallsforbrenninger.