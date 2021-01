Rekordhøye gassleveranser for Gassco

Gassco leverte 107,0 milliarder kubikkmeter gass til Europa i 2020, en liten oppgang fra året før, melder selskapet mandag.

– Det at vi leverer så stabilt og høyt i et veldig annerledes år, viser med tydelighet hvor stort behov det er for naturgass i et Europa som ønsker å redusere bruken av kull som energikilde, sier administrerende direktør Frode Leversund i Gassco.

Leveransene av flytende våtgass (NGL) og kondensat fra prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes (via Vestprosess) og Nyhamna for 2020 var totalt på 9,5 millioner tonn.

Leveransen på 107,0 milliarder standard kubikkmeter tørrgass til Europa i 2020 er en marginal økning fra 106,9 milliarder kubikkmeter i 2019.

Tørrgassleveransene til Tyskland økte fra 47,6 milliarder standard kubikkmeter i 2019 til 49,9 i 2020.