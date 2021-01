Dropper milliardkjøp i vind

– Akers tilbud om kjøp av aksjene i NBT hadde flere forbehold. Vi har etter grundige overveielser bestemt oss for å ikke gjennomføre transaksjonen ut ifra en helhetsvurdering, uten at vi ønsker å gå inn på elementene, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker til Finansavisen.

HOLDER DIALOGEN MED NBT: Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker. Foto: Iván Kverme

Det var i juli i fjor at Aker fremmet et betinget tilbud om å kjøpe minst 90 prosent av de utestående aksjene i det norske selskapet NBT, som utvikler vindkraftprosjekter på land i Kina og Ukraina. Budet var på 70 kroner pr. aksje, noe som priset NBT til 3,1 milliarder kroner.

Budfristen ble imidlertid skjøvet på flere ganger.

Mandag trakk Aker seg fra kjøpet.

Ifølge en børsmelding fra en av eierne i NBT, Borgestad, var ikke betingelsene i tilbudet oppfylt, og det var derfor ikke lenger bindende for partene.

Budet inneholdt flere betingelser, deriblant ferdigstillelse av en pågående due diligence-prosess, parlamentarisk godkjenning av et nytt tariffregime i Ukraina og finansiering av et av Europas største onshore vindprosjekter.

Fortsatt store ambisjoner

Aker beholder imidlertid sin eierandel på 8,3 prosent i NBT, som blant annet har hatt planer om en gigantisk utbygging i Ukraina som ville kreve milliardinvesteringer.

Aker opplyste i en melding mandag at det vil fortsette dialogen med selskapet om mulighetene innen landvind.

– Selskapet arbeider med interessante prosjekter, sier Kigen.

– Er det aktuelt med et nytt bud?

– Vi har ingen planer om å komme med et nytt tilbud på aksjene i NBT, sier Akers kommunikasjonsdirektør.

I rapporten for andre kvartal skrev Aker at det hadde lagt inn budet «for å posisjonere Aker Horizons (Akers datterselskap, red.anm) innen landbasert vindkraft».

– Aker har fortsatt store ambisjoner. Vi ser store muligheter innenfor landbasert vind, havvind og annen fornybar energi, sier Kigen.

– Viser disiplin

Analysesjef Frederik Lunde i Carnegie er ikke overrasket over at Aker nå legger NBT-kjøpet på is.

– Dette var langt på vei ventet. Budfristen har vært utsatt flere ganger, sier han.

Analysesjefen tror også det var riktig.

– Dette viser disiplin. Det er nok av selskaper som kaster kalkulatoren og vil gjøre strategiske ting, men Aker er ikke blant disse. Aker har Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og REC som det kan bygge videre på, og selskapet har sagt at det vil inn i hydrogen.

Samtidig mener han det ikke er vanskelig å få en posisjon innen landbasert vind hvis Aker ønsker det.

– Men det er vanskelig å tjene penger på det. Det er mange selskaper som satser på vind, og med økt konkurranse blir det press på avkastningen, sier han.

Aksjemarkedet så ikke ut til å være altfor skuffet over at Aker droppet kjøpet av NBT. Aker-aksjen steg rundt 2 prosent på Oslo Børs mandag ettermiddag, mens Aker Offshore Wind falt 1,7 prosent.