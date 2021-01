– Aker kobler seg for alvor inn på utviklingen av fornybar energi

– Med kjøpet kobler Aker seg for alvor inn på utvikling av fornybar energi også i utviklingsland. Mainstream har en rekke prosjekter i både Afrika og land som Vietnam og Filippinene, skriver leder for ren energi i statlige Norfund, Mark Davis, i en epost til Finansavisen.

Han legger til at investeringer i mer fornybar energi i de nevnte områdene er helt avgjørende for at landene skal kunne vokse ut av fattigdom, uten å øke klimagassutslipp som vil gjøre det umulig å stanse klimakrisen.

Mulig å hente god avkastning

Norfund, Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, ble opprettet i 1997 og er et redskap for norsk utviklingspolitikk overfor fattige utviklingsland. Organisasjonen har en kommittert portefølje på 26,3 milliarder kroner, der rundt 50 prosent er i fornybar energi.

Norfund har gjennom sitt eierskap i selskapet Globeleq allerede samarbeidet med Mainstream i Sør-Afrika.

– Behovene er enorme, og vår erfaring har vist at det er også mulig å gjøre investeringer med svært god avkastning i disse markedene, sier Davis. Norfunds årlige avkastning fra fornybar energi har vært på 12 prosent.

– Det er svært positivt at vi får flere norske aktører som ser mulighetene til å bruke sin kapital og kompetanse til å satse i disse markedene, følger han opp med.

Norfunds rolle er å påta seg høyere risiko for å muliggjøre etableringen av bærekraftige virksomheter som ellers ikke kunne blitt etablert, på grunn av for høy risiko. Når det ikke lenger er behov for selskapet, selger det seg ut for å reinvestere i nye prosjekter med høyere risiko. I oktober solgte Norfund vannkraftselskapet SN Power til Scatec for 10,9 milliarder kroner.

Zero applauderer

Miljøstiftelsen Zero er også svært positiv til Aker Horizons' nyervervelse, og applauderer investeringer i Mainstream.

FORNØYD: Dagfrid Forberg, nestleder i Zero, er svært fornøyd med Akers investering. Foto: ZERO

– Mainstream Renewable Power bygger ut fornybar energi i land med mye kullkraft, som Vietnam, Filippinene og Australia. Det haster å fremskynde skiftet til fornybar energi i disse regionene, og ved å investere i fornybar her, bidrar Aker der det monner aller mest for klimaet, skriver Dagfrid Forberg, nestleder i Zero, i en epost til Finansavisen.

Forberg legger til at Zero er svært glade for at norske energiaktører og investorer satser i disse fremvoksende markedene.

– Med Aker i førersetet hos en prosjektutvikler, kan det også åpne seg nye muligheter for den norske fornybarklyngen, både innen finans, prosjektering og ikke minst leverandørindustrien, sier Forberg.