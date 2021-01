Fornybar tar innpå olje

Paretos største og mest kjente arrangement har i lang tid vært oljekonferansen på Holmenkollen Park Hotell. Men nå blir denne posisjonen utfordret fra det tidligere litt trauste kraftseminaret, som nå har byttet navn til Power & Renewable Energy Conference.

Når streamingen av årets seanse starter torsdag morgen, skjer det nemlig med rekordstor deltagelse. 50 selskaper skal i løpet av dagen legge frem sine planer for fremtiden, mens antallet påmeldte deltagere har passert 1.500 personer.

– Jeg husker at det var syv selskaper, inkludert Pareto, som holdt presentasjoner på vår første konferanse i 1999. Den gangen var det bare Hafslund og Arendals Fossekompani som var børsnoterte, sier Lars Ove Skorpen.

I år er det hele 28 børsnoterte selskaper, hvorav flere tok snarveien via Euronext Growth gjennom fjoråret. I tillegg er børsgiganter som Equinor og Hydro invitert, etter at begge har trappet opp satsingen på fornybar energi de seneste årene.

– Dette var opprinnelig en konferansen for de tradisjonelle kraftselskapene. De er her fortsatt, men i tillegg er det veldig mange fornybare selskaper med forskjellige vinklinger og teknologier. Det deltar også selskaper som er notert i Stockholm, Frankfurt og Madrid, sier Skorpen, og legger til:

– Disse børsnoterte selskapene steg i snitt med 147 prosent i løpet av 2020. Det har gjort at interesse fra investormarkedet er større enn noen gang tidligere.

For flere av disse selskapene har dessuten oppgangen fortsatt så langt i 2021.

Europa deltar

Av de 28 børsnoterte selskapene topper REC Silicon avkastningslisten, med en kursoppgang på hele 501 prosent i fjor. Også danske Everfuel hadde en eventyrlig kursoppgang på 471 prosent, til tross for at selskapet først ble notert i slutten av oktober.

Deretter følger Azelio, som driver med termisk energilagring og er notert i Stockholm, med en verdistigning på 335 prosent, mens billadeselskapet Zaptec kan skilte med en oppgang på 307 prosent.

Kursfesten i dette segmentet har fått oppmerksomhet langt utenfor Norges grenser.

– Det er spesielt gledelig at vi nå opplever sterk interesse fra investormiljøene i kontinental-Europa, sier Paretos meglersjef Arild Hille.

Tirsdag skrev Finansavisen om tyske småinvestorer som har kastet seg over de mange, nye selskapene som er notert i Oslo, hvorav flere av dem deltar på Pareto-konferansen.

– Dette er retailsegmentet, men vi har fått mange påmeldinger fra institusjonelle investorene. De har tradisjonelt bare vært opptatt av de store selskapene, men nå ser de også på mange av oppstartsbedriftene, sier meglersjefen.

– For fire–fem år siden var det helt utenkelig at disse investorene ville være med på små, norske børsnoteringer. Nå deltar de på neste alle, legger han til.

Må utvide

Den voldsomme veksten i fornybare energiselskaper gjorde at også Paretos oljekonferanse i fjor høst også byttet navn, fra Oil & Offshore Conference til Energy Transition Conference. Denne konferansen er fortsatt størst, både når det gjelder selskaper som presenterer og deltagere, ifølge Skorpen. Dessuten strekker oljekonferansen seg over to dager.

– Men torsdagens konferanse tar kraftig innpå, sier han, og legger til:

– Covid-19 kom egentlig litt beleilig på oss i år. Vi skulle hatt konferansen på Hotel Continental, men der har vi de seneste årene vært nødt til å si nei til mange deltagere. Det spørs om ikke vi også må flytte arrangementet til Holmenkollen neste år.

Skorpen viser til at børsene i Oslo og Stockholm ligger helt i front når det gjelder å tiltrekke seg denne type selskaper. Det henger sammen med at noteringene på Euronext Growth både er enkel og rask.

– I Oslo og Stockholm var det nesten like mange børsnoteringer som i Storbritannia, Tyskland og Frankrike til sammen i fjor, sier Skorpen.

– Det var egentlig Sverige som tok lederskapet med å få disse nye selskapene på børs. Men det seneste året har vi tatt dem igjen, og kanskje gått forbi på enkelte områder. I Sverige er det mest svenske selskaper som noteres, mens i Oslo er det flere internasjonale selskaper som gjør det.

Venter flere noteringer

– Hvorfor er Norge og Sverige blitt dominerende?

– Jeg tror det henger litt sammen med mentaliteten vår. Vi regnes som pionerer på mange områder, samtidig som vi ligger langt fremme i digitaliseringen. Det er dessuten høyt kvalifiserte og utdannede fagfolk tilgjengelig i Norge og Sverige, og spesielt i Norge, hvor det er flere som tar med seg nye ideer og kunnskap fra oljesektoren over til fornybart og clean tech.

– Vil det fortsette å strømme selskaper til Euronext Growth?

– Yes. Det er det ingen tvil om, sier Skorpen.

– Det er en revolusjon på gang, og vårt bidrag til dette er å sikre de mange selskapene tilgang på kapital, legger han til.

– At de internasjonale investorene bidrar til denne finansieringen, henger nok sammen med Norges shipping- og offshorehistorie. De har derfor vært vant til å investere her i mange år allerede, sier Hille.