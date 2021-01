Hydrogenrakett skal samarbeide med vindgigant

Everfuel har signert en distribusjonskontrakt med det danske vindselskapet Ørsted. Kontrakten innebærer en endelig investeringsbeslutning fra Ørsted om å benytte havvind til å produsere grønt hydrogen, fremgår det av en pressemelding fra det danske selskapet.

I tillegg til elektrolysøren skal Everfuel bygge og operere et kompresjons- og påfyllingsanlegg. Ørsteds anlegg har ventet oppstart sent i 2021 og kapasiteten skal ligge på 2 megawatt. Det tilsvarer en produksjon på rundt 1 tonn fornybart hydrogen pr. dag.

– Grønt hydrogen vil spille en sentral rolle i avkarboniseringen av samfunnet vårt. Vi er derfor veldig glade for å fremme vårt gode samarbeid med Ørsted, en global leder innen fornybar energi, for å videreutvikle og kommersialisere den bærekraftige hydrogenverdikjeden for nullutslippsmobilitet, uttaler gründer og adm. Jacob Krogsgaard i Everfuel, melder TDN Direkt.

Everfuel-aksjen har fått en solid start på det nye året og er opp 16,02 prosent, til 145,02 kroner. Den siste måneden er aksjen opp 92,08 prosent.