Doblet på få måneder – meglerhus drar i brekket

Nordea Markets har nedgradert BW Energy fra kjøp til hold, med en «fair value» på 31 kroner pr. aksje, melder TDN Direkt og viser til en ny analyse fra meglerhuset.

BW Energy-aksjen handles onsdag ned mot rundt 30 kroner.

Meglerhuset presiserer at BW Energy-aksjen er en «interessant story» for 2021, men forklarer nedgraderingen med at det tar et mer nøytralt standpunkt nå, ifølge nyhetsbyrået.

Nordea Markets viser til at aksjekursen har steget rundt 115 prosent siden slutten av tredje kvartal, mens Brent-oljen i samme periode har steget rundt 50 prosent.

Videre pekes det på at BW Energy-kursen gir begrenset oppside til «fair value» og gjør risk/reward-forholdet mindre attraktivt.

Denne uken har SEB forøvrig tatt opp dekning av BW Energy med kjøpsanbefaling og et kursmål som tilsier noen kroners oppgang for aksjen.

Aksjen er også blant Arctic Securities' toppvalg i oljesektoren.