Storaksjonær vil selge resten av aksjene i Fjordkraft

FKRFT

BKK AS vil selge opptil 7,93 millioner aksjer i Fjordkraft Holding, noe som er resten av selskapets beholdning. ABG Sundal Collier har blitt engasjert til å utforske mulighetene på BKKs vegne. Aksjene tilsvarer omtrent 6,9 prosent av Fjordkrafts totale aksjer.

Dette er ikke førstegangen det vestlandske energikonsernet har engasjert ABG for å få til et salg. 30. juni ønsket selskapet å selge åtte millioner aksjer, før det også solgte like mange aksjer dagen etterpå.

Fjordkraft-aksjen klatret 1,6 prosent til 83,2 kroner onsdag. Det vil si at energikonsernet ønsker å selge aksjer til en verdi av omtrent 659,8 millioner kroner. Da BKK solgte aksjer forrige sommer var kursen mellom 70 og 80 kroner.