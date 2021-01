Analytiker roper selg mens aksjen stiger til nye høyder

Scatec har hatt en fin start på 2021, hvor aksjen for første gang har steget over 400 kroner. Norne Securities ser ingen grunn til den kraftige kursoppgangen og gjentar sin salgsanbefaling før selskapet legger frem sine fjerdekvartalstall.

Samtidig velger analytikeren å heve kursmålet fra 175 til 200 kroner.

Kursrekord

8. januar ble det satt ny kursrekord da Scatec ble omsatt for 405,20 kroner intradag, før aksjen falt tilbake og sluttet på 397,60 kroner. Torsdag omsettes aksjen for 366,40 kroner, opp 2,4 prosent.

«Mens vi ventet på at heisdøren skulle åpnes i første etasje, fortsatte den bare å gå til toppen. Analogier til side, vi så en dobling av aksjekursen på bare noen få måneder hvor den flørtet med 400-nivået med lite nyheter og lite begrunnelse», skriver Norne Securities i en oppdatering.

Meglerhuset mener den siste tiden enorme kursoppgang er uberettiget, og ser økt risiko i aksjen. Når det gjelder fjerdekvartalstallene tror Norne Securities at de blir innenfor tidligere guidede nivåer.

Kepler sier kjøp

Ikke alle meglerhus er like skeptiske. Kepler Cheuvreux har oppjustert kursmålet for Scatec-aksjen fra 297 til 430 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen blir gjentatt. Ifølge analytiker Andreas Bertheussen skal det nye kursmålet speile vekst til 2050, noe som allerede reflekteres i verdsettelsen for flere av Scatecs konkurrenter.

Scatec presenterer sine kvartalstall 2. februar.