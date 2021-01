Ser 50 prosents oppside i havvindaksje

Clarkson Platou og analytiker Turner Holm er ute med en analyse på havvindaksjen Cadeler. Selskapet er en tilbyder av store installasjonsfartøyer som håndterer vindturbiner til havs.

Meglerhuset mener at Cadeler har en attraktiv eksponering mot det voksende havvind-markedet, god track-rekord og en solid balanse. Til tross for at selskapet nylig ble børsnotert har det sikret seg en god basis for fremtidig inntjening, samtidig som det ser fremover med deres spesifikke nybyggprosjekt av installasjonsfartøy for vindturbiner (WTIV), mener Clarksons.

Summen av de positive faktorene gjør at meglerhuset tar opp dekning av aksjen med et kursmål på 50 kroner, noe som tilsvarer en oppside på rundt 50 prosent.

Dette bidro trolig til å sende aksjen opp 6 prosent til 34,80 kroner på Oslo Børs fredag ettermiddag.

Venter rateløft

«Vi legger til grunn at selskapet for tiden priser inn en rate på 145.000 euro pr. dag i løpet av perioden 2024-2027, noe som er langt under nåværende rater på rundt 200.000 euro pr. dag. Vi tror at ratene vil styrke seg og øke til 250.000 euro pr. dag innen 2024, noe som gir oss et positivt syn på aksjen på det nåværende nivået», skriver analytiker Turner Holm i analysen.

Clarksons Platou og Holm mener også at havvind raskt vil bli en konkurransedyktig energikilde, og at de årlige installasjonene av vindturbiner vil øke med 129 prosent innen 2024, sammenlignet med 2021-nivået.

«Selskapet har også en solid balanse uten behov for ytterligere egenkapital, så fra et balanseperspektiv er Cadeler godt posisjonert», påpeker Holm.