Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall og Wärme Hamburg har signert en intensjonsavtale om et grønt hydrogenprosjekt med en initiell kapasitet på 100 megawatt (MW), ifølge en melding fra Vattenfall fredag.

Samarbeidspartnerne vil se på muligheten for sammen å produsere hydrogen fra sol- og vindkraft ved Vattenfalls Moorburg-kraftverk i Hamburg.

Betinget av fremtidig endelig investeringsbeslutning, sikter prosjektet på å produsere grønn hydrogen i løpet av 2025. Ifølge meldingen vil dette bli en av de største elektrolyseanleggene i Europa.

– Moorburg-anlegget har allerede infrastrukturen som er nødvendig for storskala produksjon av hydrogen, og vi er glade for å kunne bidra i dette prosjektet, sier leder for strategisk utvikling i Vattenfall, Andreas Regnell.

Partnerne planlegger å søke om økonomisk støtte fra EU-programmet «Important Projects of Common European Interest» i første kvartal av 2021, og har allerede støtte fra offentlige etater i Hamburg.