Meglerhus løfter Nel 40 prosent

Berenberg setter opp kursmålet sitt for Nel med 42 prosent, fra 26 kroner til 37 kroner pr. aksje. Samtidig gjentar meglerhuset kjøpsanbefalingen, skriver TDN Direkt.

– Nels kapitalmarkedsdag belyste en sterk rekke av mulige prosjekter (over 10GW), som gir tro på fortsatt ordremomentum de neste 12-18 månedene, skriver meglerhuset i en analyse mandag.

Berenberg mener at klarhet rundt marginutsiktene vil være velkomne, men tror likevel at kontraktannonseringer vil forbli den viktigste driveren for aksjen i løpet av 2021.