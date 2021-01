Himmel eller helvete for Nel?

Arctic Securities nedgraderer Nel-aksjen fra kjøp til hold samtidig som kursmålet oppjusteres fra 25 til 35 kroner. Ifølge TDN Direkt heves kursmålet på bakgrunn av en positiv utvikling i hydrogenindustrien og økt innsikt etter selskapets kapitalmarkedsdag.

«Vi finner den nåværende aksjekursen fair, og vi nedgraderer til hold», skriver Arctic.

75 eller 12 kroner?

Samtidig er det verdt å merke seg at meglerhuset har oppdatert sine «high»- og «low»-case på aksjen som, basert på forskjellige antagelser, peker mot en verdi på henholdsvis 75 kroner og 12 kroner.

Arctic Securities mener Nel fremstår som et industriledende selskap og tallknuserne ser det ikke som urealistisk at aksjen kan følge banen for det de omtaler som et «high case», særlig ettersom de to alternativene ikke nødvendigvis vil ha forskjellig nyhetsstrøm de neste 12 månedene.

Analytikerne i Berenberg var nylig ute med en oppdatering på Nel. Her ble kursmålet hevet fra 26 til 37 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen ble gjentatt.

Tirsdag omsettes aksjen for 33,18 kroner, ned 1,7 prosent.