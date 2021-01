Rundt 350 tonn lagret husholdningssamlet plast skulle egentlig ha blitt resirkulert av Quantafuel, men har i stedet blir den brent i ovnen på Reno Nord i Aalborg Øst, ifølge den danske avisen Nordjyske.

Den såkalte Windshifter-folien har blitt lagret siden 2018 og skulle blitt kjøpt av Skive-fabrikken.

– Quantafuel har sagt at plasten inneholder for mye vann og er for fuktig til å resirkuleres. Derfor blir den brent i stedet, sier fungerende miljø- og energiråd Per Clausen til Nordjyske.

Quantafuel falt på det meste 12 prosent etter nyheten, men har hentet inn halvparten av fallet.

Meglerhus kritisk

Carnegie stiller spørsmålstegn ved fleksibiliteten til kjemisk resirkulering samt hvor allsidig teknologien er.

«Vi mener at artikkelen er negativ for Quantafuel gitt investorenes inntrykk av at selskapet kan resirkulere alle typer plast blandet med alle slags fraksjoner og fortsatt lage 80 prosent nafta-råvare. Åpenbart er dette umulig», skriver meglerhuset.

Carnegie skriver også at de finner artikkelen noe negativ for hele segmentet fordi det «fremhever prosessens kompleksitet og vanskeligheter med råstoffhåndtering».

Dårlig kvalitet

Det hører med til historien at den sammensatte Windshifter-folien av plast er vanskelig å omsette, i motsetning til for eksempel hardplast som eddikbokser og vaskemiddelbokser.

Windshifter-folie er den tynne plastfolien som brukes for å pakke inn ferskvarer i dagligvarebutikker.

– Det er den verste kvaliteten på husholdningssamlet plast, og det er vanskelig å finne kvalitetsgjenvinning for den noe sted i verden, sier Thomas Lyngholm.

I Danmark er det for tiden ingen andre kjøpere som ønsker å kjøpe folien og derfor er Windshifter folie blitt et problembarn i plastsektoren.

– Det er bare brøkdelen av forbrukerplast som det er veldig vanskelig å få opparbeidet, for det er egentlig ingen som kan bruke den til noe.

Av den grunn har Windshifter-folie tidligere blitt brent før den ble startet for lagring for Skive-selskapet.