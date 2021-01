Aker Horizons og Aker Offshore Wind inngår samarbeidsavtale med Statkraft

I en melding onsdag morgen melder Aker at dets datterselskaper Aker Offshore Wind og Aker Horizons har signert en samarbeidsavtale for å utforske prosjektmuligheter for havvind i Norge.

Norske myndigheter annonserte i fjor at de ville åpne for søknader om utvikling av havvind på to områder i Nordsjøen, nærmere bestemt Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Samarbeidspartnerne vil ifølge meldingen utforske muligheten for bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II (SN2), hvor selskapene vil etablere en felles prosjektgruppe, 50/50 delt mellom Aker Offshore Wind og Statkraft for felles utarbeidelse og innlevering av melding, samt videre utvikling av prosjektet.