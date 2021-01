Aker Horizons jakter milliarder

Det fremgår av en børsmelding rett etter børsslutt onsdag.

Aker Horizons vil gjennomføre en rettet emisjon på 4,15 milliarder kroner, samt utstede et konvertibelt obligasjonslån på 1,5 milliarder kroner.

Aker-konsernet vil, gjennom Aker Capital tegne seg for 2 milliarder kroner fordelt på emisjonen og obligasjonsutsedelsen, fremgår det av meldingen.

Flere store investorer har også forhåndsforpliktet seg for minst 2,1 milliarder kroner i emisjonen. DNB Asset Management, Folketrygdfondet, Swedbank Robur og Handelsbanken Fonder er forpliktet til aksjer for 400 millioner kroner hver, i tillegg til at Aker Capital har aksjer fro 500 millioner kroner.

I emisjonen skal det utstedes i overkant av 118,5 millioner nye aksjer til en kurs på 35 kroner pr. aksje.

Nettoprovenyet fra både emisjonen og obligasjonsutstedelesen vil blant annet benyttes til å finansiere oppkjøpet av irske Mainstream Renewable Power som ble annonsert 19. januar. Tidligere i år ble det også kjent at selskapet ønsker å noteres på Euronext Growth i løpet av året.

ABG Sundal Collier, DNB Markets, Nordea Bank, Pareto Securities, Carnegie og SEB er hentet inn som tilretteleggere.