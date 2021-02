Freyr inngår intensjonsavtale

Glencore er også en av investorene som bidrar med ny egenkapital i forbindelse med Freyrs foreslåtte sammenslåing med Alussa Energy Acquisition Corp, som er notert på New York Stock Exchange. Før helgen ble det kjent at Freyr går på børs i USA og at selskapet har inngått avtaler som sikrer 7,3 milliarder kroner i frisk egenkapital. Det er forventet at transaksjonen vil bli gjennomført i andre kvartal i år.