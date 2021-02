Åpner for milliardutbytte

– Det er hyggelig at vi og Stonepeak nå får en gevinst på til sammen 1,5 milliarder dollar i et energimarked som de siste årene har vært vanskelig. Det viser at det alltid er muligheter med de riktige ideene og hardt arbeid, sier styreleder Tor Olav Trøim i Golar LNG til Finansavisen.