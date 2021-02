Christen Sveaas' Kistefos, Magnoras største aksjonær, hadde forpliktet seg til å tegne seg for inntil 16 millioner kroner i emisjonen. I en flaggemelding torsdag fremgår det at Kistefos er tildelt aksjer for cirka 3,1 millioner kroner, og at eierandelen nå er 19,4 prosent.