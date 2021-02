– Dette er den andre store kontrakten vi har tildelt for å utvikle vår egen grønne hydrogenproduksjon ved HySynergy-anlegget. Vi har jobbet tett med Howden og Nel for å optimalisere anleggsdesign og sikre at vi integrerer og bruker kompressorer på den mest kostnadseffektive måten, sier Everfuel-sjef Jacob Krogsgaard i en kommentar.